Fortnite: Come completare le sfide di Dragon Ball e ricevere ricompense GRATIS (Di mercoledì 17 agosto 2022) Da ieri sono disponibili nuove sfide in Fortnite a tema Dragon Ball, le quali se completate vi permetteranno di sbloccare ricompense GRATIS. A seguire vi riportiamo la Guida per completare le prime sfide di Dragon Ball, tenendo presente che ne saranno disponibili di nuove ogni giorno. Apri capsule della Capsule Corp In mappa troverete delle Capsule di Dragon Ball, compaiono random e in luoghi differenti, tutto quello che dovete fare è attendere che si arrestino e interagire con loro, riceverete sia la nuvola d'oro che la kamehameha. Distanza percorsa su una Nuvola d'Oro Sfida piuttosto semplice, dovete semplicemente usare la nuvola d'oro per coprire una ...

