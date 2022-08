Formula 1 | brutta notizia per i tifosi della Ferrari | penalità inevitabile

(Di mercoledì 17 agosto 2022)1, verso il Gran Premio del Belgio non arrivano buone notizie per i: la. Ihanno vissuto alcuni mesi alquanto difficili: con una monoposto finalmente competitiva dopo tanti anni, il muretto ha commesso tantissimi errori imperdonabili mentre Charles Leclerc ha fatto un paio di sbagli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Augustovitosal3 : Altra brutta notizia Schumacher ci lascia corin la moglie on lacrime distrutta per mantenere le cure costosissime d… -

F1inGenerale

avventura per un gattino ferito , che vagava al centro della carreggiata sull'Aurelia, nei ... del tipo della safety car utilizzata inUno, raggiungendo, così, il gattino, impietrito al ...... ha dichiarato di essere contento di aver preso parte a tutte le 100 gare dellaE, essere ... Jean - Éric Vergne ha affermato che la gara di domenica è stata piuttostoall'inizio perché c'... Formula E | Seoul E-Prix - Techeetah terza nella classifica team, Vergne: "Puntavamo a qualcosa di diverso, torneremo più forti con le GEN 3" Formula 1, parla Ralf Schumacher: secondo il tedesco Alpine ha perso un gran pilota come Piastri, mentre per Ricciardo non c'è futuro in F1 ...Seoul ha visto domenica 14 agosto la sua seconda gara dell'ABB FIA Formula E World Championship, che ha segnato il finale della stagione 8 e anche l'ultima gara delle monoposto elettriche Gen2. Una te ...