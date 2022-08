DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di Vincenzo #Italiano alla vigilia della partita con il #Twente: l’allenatore ha comment… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano ha il solito dubbio: chi schierare tra Jovic e Cabral?: Alla viglia della sfida del preliminar… - telodogratis : Fiorentina-Twente, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - AleGuetta93 : RT @ilPentasport: Stamani #Fiorentina in campo per la rifinitura in vista della sfida di domani contro il #Twente: assenti Igor e Zurkowski… - Zcfnews : CONFERENCE LEAGUE: DOMANI LA FIORENTINA AFFRONTA IL TWENTE - -

1 (ore 21) Incontro di andata dell'ultimo turno di qualificazione alla Conference League. Dopo cinque anni latorna a giocare in Europa in virtù al settimo posto ..., le parole di Amrabat in vista della sfida con il: "Tanto lavoro per essere qui, ora vogliamo passare il turno" Sofyan Amrabat ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al ...Fiorentina-Twente è uno spareggio di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro.La Fiorentina affronterà domani a Firenze, e il 25 agosto in Olanda, gli avversari del Twente per un posto in Conference League.