Fiorentina, ostacolo Twente in Conference League: la favorita, il punto di forza e il pericolo numero uno (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sei anni dopo averla assaporata per l'ultima volta, la Fiorentina si getta nuovamente in Europa affrontando l'andata dei playoff di Conference League. Domani sera, al Franchi, arrivano gli olandesi del Twente, formazione da non sottovalutare visto che finora, in gare ufficiali, ha sempre vinto. La Viola però parte nettamente favorita, secondo gli esperti Sisal, tanto che il successo si gioca a 1,44 contro il 6,50 degli ospiti mentre per il pareggio si scende a 4,40. Entrambe le formazioni sono portate a esprimere un gioco offensivo: normale quindi che l'Over, a 1,65, si faccia preferire all'Under, offerto a 2,10. Ecco che un 3-1 a favore della Fiorentina si gioca a 11,50 mentre lo stesso risultato esatto per il Twente pagherebbe 55 volte la posta. In Europa gli ...

