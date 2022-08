Fiorentina, Italiano prepara la sfida con il Twente: le ultime (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Fiorentina si sta preparando alla partita di Conference League contro il Twente, Italiano valuta alcuni cambi di formazione La Fiorentina si sta preparando alla partita di Conference League contro il Twente, Italiano valuta alcuni cambi di formazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Viola starebbe pensando di inserire dall’inizio Dodò, Cabral e Nico Gonzalez per la sfida alla squadra olandese. Dubbio Jovic in avanti, ma la sensazione è che Italiano possa tenerlo come arma a partita in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lasi stando alla partita di Conference League contro ilvaluta alcuni cambi di formazione Lasi stando alla partita di Conference League contro ilvaluta alcuni cambi di formazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Viola starebbe pensando di inserire dall’inizio Dodò, Cabral e Nico Gonzalez per laalla squadra olandese. Dubbio Jovic in avanti, ma la sensazione è chepossa tenerlo come arma a partita in corso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

