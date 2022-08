Fiorentina, Italiano ha il solito dubbio: chi schierare tra Jovic e Cabral? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alla viglia della sfida del preliminare di Conference League contro il Twente, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano continua a dover... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alla viglia della sfida del preliminare di Conference League contro il Twente, il tecnico dellaVincenzocontinua a dover...

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di Vincenzo #Italiano alla vigilia della partita con il #Twente: l’allenatore ha comment… - intersilvia48 : @Gazzetta_it #FIORENTINA RINGRAZIA #RADU TI HA REGALATO 3 PUNTI IN CLASSIFICA. ORGOGLIO #ITALIANO - serieAnews_com : ?? #ConferenceLeague, diramata la lista dei convocati per #FiorentinaTwente ?Out non solo #Kokorin, ma anche per… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano ha il solito dubbio: chi schierare tra Jovic e Cabral?: Alla viglia della sfida del preliminar… - AleGuetta93 : RT @ilPentasport: Stamani #Fiorentina in campo per la rifinitura in vista della sfida di domani contro il #Twente: assenti Igor e Zurkowski… -