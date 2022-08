Fiorentina, Italiano ha il solito dubbio: chi schierare tra Jovic e Cabral? | Conference League (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 16:50:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Alla viglia della sfida del preliminare di Conference League contro il Twente, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano continua a dover fare i conti con il solito dubbio di formazione. Oltre al centrocampo, per il quale il tecnico ha già studiato la soluzione adatta a contenere gli olandesi, la solita incertezza al centro dell’attacco. Se sulle ali dovrebbero tornare sia Nico Gonzalez che Ikonè, per quanto riguarda il ruolo di centravanti continua ad esserci incertezza fino all’ultimo minuto: i due attaccanti sono destinati a dividersi contendersi fino all’ultimo il ruolo al centro dell’attacco viola. L’IMPORTANZA DEL GOL – Nonostante le ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 16:50:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Alla viglia della sfida del preliminare dicontro il Twente, il tecnico dellaVincenzocontinua a dover fare i conti con ildi formazione. Oltre al centrocampo, per il quale il tecnico ha già studiato la soluzione adatta a contenere gli olandesi, la solita incertezza al centro dell’attacco. Se sulle ali dovrebbero tornare sia Nico Gonzalez che Ikonè, per quanto riguarda il ruolo di centravanti continua ad esserci incertezza fino all’ultimo minuto: i due attaccanti sono destinati a dividersi contendersi fino all’ultimo il ruolo al centro dell’attacco viola. L’IMPORTANZA DEL GOL – Nonostante le ...

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di Vincenzo #Italiano alla vigilia della partita con il #Twente: l’allenatore ha comment… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Ferrarini fuori dai piani di #Italiano? L'indizio #Samp #Fiorentina - usodistorto : Non è più la coppetta dei settimi. #ConferenceLeague - intersilvia48 : @Gazzetta_it #FIORENTINA RINGRAZIA #RADU TI HA REGALATO 3 PUNTI IN CLASSIFICA. ORGOGLIO #ITALIANO - serieAnews_com : ?? #ConferenceLeague, diramata la lista dei convocati per #FiorentinaTwente ?Out non solo #Kokorin, ma anche per… -