DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di Vincenzo #Italiano alla vigilia della partita con il #Twente: l’allenatore ha comment… - MatteoDovellini : Italiano: 'Europa importantissima per noi e per Firenze' - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'Conference? Vogliamo vivere notti speciali': Il tecnico: 'Alla Roma vanno fatti grandi compl… - AgiproNews : Conference League, Fiorentina-Twente: i viola cercano l’accesso alla fase a gironi, le quote premiano gli uomini di… - FabPluto : Non dimenticare la giacchetta... -

Lo ha dichiarato il tecnico della, Vincenzo, in vista dell'esordio di domani in Conference League : "E' un obiettivo che ho cercato di raggiungere, per la piazza e per me, sono ...Meno di unsu tre è andato in campo dall'inizio. Appena due squadre hanno fatto ricorso in maggioranza ad atleti del nostro Paese: il Monza con otto e lacon sei. Il Milan ...Il tecnico verso l'esordio in Conference League: "Abbiamo lottato e faticato tanto per arrivare fin qui, è una competizione cui teniamo moltissimo" ...Il tecnico: "Alla Roma vanno fatti grandi complimenti, ci saranno tante insidie". Amrabat: "Non vedo l'ora di iniziare" ...