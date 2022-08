Fiorentina, Italiano: «Abbiamo studiato il Twente» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le parole di Italiano in vista della sfida contro il Twente: «Li Abbiamo studiati molto e ci permetterà di entrare concentrati» Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Conference League della Fiorentina contro il Twente. Di seguito le su parole. OBIETTIVO – «Domani sarà una partita importantissima per tutti noi. Abbiamo lavorato lo scorso anno per ottenere questo obiettivo e ci teniamo a far bene. Al fischio d’inizio però dovremo dimenticare l’emozione perché affronteremo una squadra forte e dovremo stare molto attenti». Twente – «Il Twente è una delle squadre più preparate del torneo. Siamo concentrati ma lo saremmo stati contro chiunque, perché ci teniamo. Però loro sono temibili, lavorano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le parole diin vista della sfida contro il: «Listudiati molto e ci permetterà di entrare concentrati» Vincenzoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Conference League dellacontro il. Di seguito le su parole. OBIETTIVO – «Domani sarà una partita importantissima per tutti noi.lavorato lo scorso anno per ottenere questo obiettivo e ci teniamo a far bene. Al fischio d’inizio però dovremo dimenticare l’emozione perché affronteremo una squadra forte e dovremo stare molto attenti».– «Ilè una delle squadre più preparate del torneo. Siamo concentrati ma lo saremmo stati contro chiunque, perché ci teniamo. Però loro sono temibili, lavorano ...

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di Vincenzo #Italiano alla vigilia della partita con il #Twente: l’allenatore ha comment… - xmaux : RT @ClaudioMasini7: La risposta di #Italiano su #Kökçü un pelino troppo consapevole per essere casuale. Rispetto a #Barak, giocatore a più… - GuzzoMarco : @elonmusk ti scrivo in italiano. Vuoi accettare la sfida??? Compra la FIORENTINA, squadra di Firenze e, vediamo se… - Fiorentinanews : Venturato: 'Kouamé può diventare un grande giocatore alla #Fiorentina, ha messo in difficoltà Italiano' - Luxgraph : Fiorentina, Italiano: 'Twente temibile, dovremo dare più del solito' -