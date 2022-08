FIFA 22: Pre Season FUT 23 in arrivo il 19 agosto (Di mercoledì 17 agosto 2022) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha annunciato che la pre Season di FUT 23 sarà disponibile nella popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team a partire da venerdi 19 agosto. Durante la promo in questione i fan avranno l’opportunità di sbloccare dei premi per FUT 22 durante la pre-stagione in FUT 21, inclusi pacchetti, consumabili, carte giocatore in prestito e altro ancora. Tutti i premi Pre Season di FUT 23 non saranno scambiabili. EA Sports divulgherà ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione Ultimate grazie Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di old gen possono essere trasferiti sulle console di nuova generazione, in particolare i contenuti della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team, della modalità Volta senza ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 17 agosto 2022) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha annunciato che la predi FUT 23 sarà disponibile nella popolare modalità22 Ultimate Team a partire da venerdi 19. Durante la promo in questione i fan avranno l’opportunità di sbloccare dei premi per FUT 22 durante la pre-stagione in FUT 21, inclusi pacchetti, consumabili, carte giocatore in prestito e altro ancora. Tutti i premi Predi FUT 23 non saranno scambiabili. EA Sports divulgherà ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Ricordiamo che effettuando il preordine della versione Ultimate grazie Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di old gen possono essere trasferiti sulle console di nuova generazione, in particolare i contenuti della popolare modalità23 Ultimate Team, della modalità Volta senza ...

