Fiano spiega perché ha accettato di candidarsi quasi senza speranza | “Mi batterò con tutte le mie forze”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il deputato dem Emanuelehala sfida proibitiva propostagli dal Pd dinel collegio plurinominale e uninominale di Sesto San Giovanni, nel milanese, notoriamente storica roccaforte del Centrodestra. E nonostante le speranze di una vittoria appaiano ridotte al lumicino,ha voluto comunque cominciare questa corsa tutta in salita, anzitutto per rendere onore ai suoi ideali. Tanto che, quando gli si chiedono i motivi che l’hanno spinto a battersi in un collegio così spinoso, risponde a La Repubblica: “è così che intendo la mia militanza politica: avere ideali e obiettivi alti, avere la passione di combattere per questi sempre, comunque. Micon tutta la mia forza, per ribaltare quei sondaggi e quelle proiezioni”. Emanuele...