Festival del Sud “Orgoglio Meridionale 2022? al Maschio Angioino per Estate a Napoli

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Alper “” ritorna ildel Sud “”. Le atmosfere senza tempo della grande canzone napoletana e di tutto il Sud Italia con la direzione artistica e la regia di Ciro Giorgio. Grande attesa per il prossimo 19 agosto alle ore 20.00, al, quando per “

michele_bravi : Il film “Amanda” (scritto e diretto da Carolina Cavalli) sarà presentato in anteprima internazionale alla 47ª edizi… - team_world : Louis Tomlinson, sei veramente speciale?? In occasione del #TheAwayFromHomeFestival darà la possibilità a una band… - viveremacerata : Il folklore colora la Provincia, delegazioni internazionali del festival ricevute dal presidente Parcaroli… - 5AME0LDSHIT : @loosbrave la foto è sgranata ho scoperto ora che è quello del Leeds festival 2009?? - sehmagazine : ????Anteprima del XXXVII festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”: domani a #Teulada il trombettista norvegese Nils… -

Napoli da Vivere

Fervono i preparativi per la nuova edizionedi Sanremo , che sarà condotto ancora una volta da Amadeus . Nell'attesa, però, il settimanale Chi sulle Chicche di Gossip, ha svelato i nomi degli artisti che potrebbero salire sul palco ...... l'evento, che fa parteTrofeo Nazionale per vetture ad Energia Alternativa, è inserito nel contestocelebre 'Settembre Pratese' che, tra rievocazioni storiche e, trasformerà anche ... Ridere, il Festival del Teatro Comico Musica e Cabaret e altri spettacoli serali al Maschio Angioino a Napoli Accompagnati da Maria Assunta Evangelista, presidente del gruppo maceratese, nella sala consiliare dell’Ente per uno scambio di doni e saluti, sono state accolte le delegazioni dei gruppi provenienti ...Giunto alla sua XVII edizione, torna dal 6 al 18 settembre Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts che quest’anno si espande ancora di pi ...