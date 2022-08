Ferragosto | incidenti stradali | ferita anche una bambina

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lazio, . 15 Agosto contraddistinto da diversia causa del maltempo, pioggia e rami e alberi caduti. Un incidente su via dei Laghi ha coinvolto due macchine ed unadi pochi anni che è rimastainsieme ai suoi familiari e portati in ospedale: tutti feriti non gravemente. Altri sinistri ad Albano via Olivella dopo uno scontro tra due auto in nottata una è rimasta cappottata feriti lievemente i conducenti e, ancora, in via Nettunense, a Lanuvio, con un’auto guidata da un ragazzo finita fuori strada alle 4 della notte, al km 12,500. Ad Ariccia, una station wagon si è scontrata con una moto in via Ginestreto ed i due conducenti sono stati portati in ospedale. Carabinieri, Polizia Stradale e Polizia Locale sono dovuti intervenire in altri...