Ferito dal colpo di pistola di una guardia giurata: sta meglio il bimbo di 2 anni al Papa Giovanni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sta meglio il bimbo di due anni Ferito da un colpo di pistola esploso nella serata di Ferragosto da una guardia giurata a Corte Franca, nel Bresciano. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e i medici sembrano essere ottimisti sulle sue condizioni. A esplodere il colpo, da diverse decine di metri di distanza, sarebbe stato un 46enne del paese che pare stesse sparando, con una pistola regolarmente detenuta, contro alcuni cartelli stradali. Ma un colpo ha raggiunto il bambino, di origine straniera, che stava giocando sul balcone di casa. Il papà, disperato, prima di chiamare i soccorsi ha urlato: “Me l’hai ammazzato” ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Staildi dueda undiesploso nella serata di Ferragosto da unaa Corte Franca, nel Bresciano. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento all’ospedaleGiovdi Bergamo e i medici sembrano essere ottimisti sulle sue condizioni. A esplodere il, da diverse decine di metri di distanza, sarebbe stato un 46enne del paese che pare stesse sparando, con unaregolarmente detenuta, contro alcuni cartelli stradali. Ma unha raggiunto il bambino, di origine straniera, che stava giocando sul balcone di casa. Il papà, disperato, prima di chiamare i soccorsi ha urlato: “Me l’hai ammazzato” ...

