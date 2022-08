Federica Pellegrini | il ritiro e la nuova vita | «Il matrimonio? Mi agitavano di più le gare»

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La più grande nuotatrice italiana si racconta a pochi giorni dalle nozze con Matteo Giunta: «La prima idea era sposarsi in spiaggia, ma troppo complicato. Lo faremo in chiesa, sono credente. Vedendo leho capito che ho elaborato il lutto del: per continuare avrei dovuto violentarmi, sarei stata la macchietta di me stessa»

La più grande nuotatrice italiana si racconta a pochi giorni dalle nozze con Matteo Giunta: «La prima idea era sposarsi in spiaggia, ma troppo complicato. Lo faremo in chiesa, sono credente. Vedendo l ... è stata toccata dalla magia e punta dalla nostalgia, ma poi si è fatta una domanda: "Avresti voglia di ritornare alla vita di prima, a quegli allenamenti Ricominciare Mi sono ...