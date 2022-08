Famosissima star internazionale si prende una pausa dai social | “Mi deprimo leggendo cosa viene scritto di me”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) L’attore 26enne Tom Holland, noto per aver prestato il volto a Peter Parker in Spider-Man, lascia i. A dare l’annuncio è stato Tom stesso con un post e un video che ha condiviso sia su Instagram che su Twitter. A seguire le sue parole e la motivazione per cui ha deciso di allontanarsi dai: Ciao e arrivederci. Mi sono preso unadaimedia per la mia salute mentale, perché trovo che Instagram e Twitter siano eccessivamente stimolanti, travolgenti, rimango coinvolto e cado come in una spirale quando leggo cose su di me online. In definitiva, è molto dannoso per il mio stato mentale, quindi ho deciso di fare un passo indietro ed eliminare le app. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) Spider-Man ha quindi ...