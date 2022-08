Famiglia nigeriana non entra in piscina: scoppia il caso, 'è razzismo'. La replica dei gestori (Di mercoledì 17 agosto 2022) 'Respinti da una piscina comunale perché nigeriani': scoppia il caso in una piscina di Asti, dove un video (girato all'esterno dell'impianto) diventato virale sui social e ripreso da alcune testate ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) 'Respinti da unacomunale perché nigeriani':ilin unadi Asti, dove un video (girato all'esterno dell'impianto) diventato virale sui social e ripreso da alcune testate ...

repubblica : Ingresso negato a famiglia nigeriana, piscina di Asti sotto accusa: 'Siete razzisti' [di Cristina Palazzo] - hollyshouting : RT @confundustria: Negano ingresso a famiglia Nigeriana in piscina perché nera. Baton Rouge in Louisiana del 1641 ? No piscina Asti Lido… - flexability68 : RT @confundustria: Negano ingresso a famiglia Nigeriana in piscina perché nera. Baton Rouge in Louisiana del 1641 ? No piscina Asti Lido… - gabrielebandini : RT @confundustria: Negano ingresso a famiglia Nigeriana in piscina perché nera. Baton Rouge in Louisiana del 1641 ? No piscina Asti Lido… - dony_467 : RT @confundustria: Negano ingresso a famiglia Nigeriana in piscina perché nera. Baton Rouge in Louisiana del 1641 ? No piscina Asti Lido… -