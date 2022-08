“Facile dominare chi non crede in niente”: la storia infinita diretta da Petersen, scomparso oggi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Wolfgang Petersen, regista tedesco, è scomparso oggi all’età di 81 anni, come riporta anche l’Agi. Petersen scomparso, la “storia infinita” ancora no Di Petersen, in verità, si ricorda la direzione di parecchie pellicole di fama mondiale: da “Troy” (2004) a “La tempesta perfetta” (2005) a qualche film di propaganda statunitense come “Air Force One” (1997). Ma c’è un caso, particolarissimo, in cui il regista tedesco diffuse sul grande schermo un’opera letteraria particolarmente significativa negli anni Ottanta: quell’opera era “La storia infinita”, di un altro tedesco, Michael Ende, pubblicata nel 1979 e divenuto in breve uno dei libri più venduti di quell’epoca. Così venduta da portare alla creazione del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Wolfgang, regista tedesco, èall’età di 81 anni, come riporta anche l’Agi., la “” ancora no Di, in verità, si ricorda la direzione di parecchie pellicole di fama mondiale: da “Troy” (2004) a “La tempesta perfetta” (2005) a qualche film di propaganda statunitense come “Air Force One” (1997). Ma c’è un caso, particolarissimo, in cui il regista tedesco diffuse sul grande schermo un’opera letteraria particolarmente significativa negli anni Ottanta: quell’opera era “La”, di un altro tedesco, Michael Ende, pubblicata nel 1979 e divenuto in breve uno dei libri più venduti di quell’epoca. Così venduta da portare alla creazione del ...

