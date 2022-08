Fabrizio Corona | nuovo intervento di chirurgia estetica | “Ho fatto la blefaroplastica”

(Di mercoledì 17 agosto 2022), classe 1974, è un personaggio televisivo, imprenditore e scrittore italiano. Ex partner e amministratore di’s, agenzia fotografica di Milano, negli anni è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari. In questi giorni è tornato a far parlare di sé. L’ex re dei paparazzi è ricorso allaed è finito il sala operatoria. Intervistato da Novella 2000,ha parlato del suoritocchino di bellezza e durante la lunga chiacchierata ha lanciato anche una frecciatina a Gabriel Garko.Intervistato da Novella 2000,ha parlato divisto che di recente si è sottoposto a un...

ParliamoDiNews : Fabrizio Corona: `Ho fatto la blefaroplastica`. Poi la frecciatina a Gabriel Garko #gossip #17agosto - FrancescaDipa34 : Bill come Fabrizio Corona durante i domiciliari. ???? #twittamibeautiful - telodogratis : Fabrizio Corona: “Ho fatto la blefaroplastica”. Poi la frecciatina a Gabriel Garko - Very86 : RT @provolinob: Andrea Roncato che si lamenta dei drogati. De Sica che si lamenta delle cafonate. Manca solo Fabrizio Corona che si lamen… - blogtivvu : Fabrizio Corona rifatto punge Gabriel Garko: “Ecco chi sembra” #fabriziocorona #gabrielgarko -

In un'intervista a Novella2000 l'ex di Belen ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica, lanciando una stoccata ...non è nuovo fare scalpore per i suoi comportamenti spesso giudicati dai più estremi e non lo è neanche adesso quando pochi giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto ...In un'intervista a Novella2000 l'ex di Belen ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica, lanciando una stoccata all'attore ...Fabrizio Corona dopo essersi rifatto punge Gabriel Garko: “Ecco chi sembra”, la frecciatina all'attore. E sul suo ...