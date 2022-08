Ezra Miller inizia la terapia per risolvere “complessi problemi di salute mentale” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ezra Miller, protagonista del prossimo film della DC “The Flash” e tra le star della saga di “Animali Fantastici“, sta seguendo una terapia per questioni legate alla salute mentale. “Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un percorso di cura“, ha dichiarato Miller. “Voglio scusarmi con tutti coloro che ho messo in allarme e turbato con il mio comportamento passato”. La dichiarazione, rilasciata al sito Variety, arriva nel momento in cui non si sa se le polemiche influiranno sull’uscita del film, prevista per il 2023. I problemi legali Ezra Miller ha ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 17 agosto 2022), protagonista del prossimo film della DC “The Flash” e tra le star della saga di “Animali Fantastici“, sta seguendo unaper questioni legate alla. “Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire didie hoto un percorso di cura“, ha dichiarato. “Voglio scusarmi con tutti coloro che ho messo in allarme e turbato con il mio comportamento passato”. La dichiarazione, rilasciata al sito Variety, arriva nel momento in cui non si sa se le polemiche influiranno sull’uscita del film, prevista per il 2023. Ilegaliha ...

