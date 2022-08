(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo a Cupolo (Bn) – Quarto finanziamento riconosciuto all’amministrazione comunale di Sant’Angelo a Cupolo in poco più di dieci mesi di governo. Dopo il progetto di Edilizia Residenziale Pubblica di via Sellitti, dell’exdi Bagnara, e la Mensa Scolastica, è stato premiato il lavoro dell’amministrazione Cataffo con il riconoscimento di un finanziamento di 1.709,932 euro per un intervento finalizzato alla demolizione e ridell’sito in Localitàper la realizzazione di un asilo, nonché riqualificare l’intera area circostante. Il progetto partecipava all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per ladi nuove scuole mediante sostituzione di edifici da finanziare ...

FabioB67 : @ArturoB23022138 Ecco, ora ricordo l'arcano dilemma e la domanda che campeggiava sui muri dell'edificio scolastico… - IceEyes87 : @Iperborea_ Però puoi tranquillamente comprare un M4 e distruggere un intero edificio scolastico - ScajolaM : ?????????????????????????? ???????????? è il coraggio di demolire e ricostruire. Esattamente un anno fa è iniziata la fase di demoliz… -

anteprima24.it

Infine sono previsti anche i lavori di realizzazione del nuovonel polo Corni Selmi di via Da Vinci, sul quale è in corso la revisione del quadro economico alla luce del nuovo ...Anche in questo caso gli alunni non avranno alcun disagio: i lavori saranno solo all'esterno dell'e l'annopotrà iniziare e soprattutto continuare senza intoppi. . Ex edificio scolastico di Pastene: finanziata la costruzione dell'asilo nido "All'Umbria oltre 22 milioni di euro per gli asili nido e circa otto milioni per le scuole d'infanzia": ad annunciarlo è la senatrice della Lega Valeria Alessandrini responsabile istruzione per l'Umbr ...NARDO' (Lecce) - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porta in dote alla città altri 975 mila euro. Stavolta a beneficiarne sarà la struttura scolastica ...