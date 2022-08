fisco24_info : Eurostat, calano nuove imprese, Italia -5,2%, più fallimenti: Nel secondo trimestre -2% nell'Eurozona, -1,2% nell'Ue -

Agenzia ANSA

Lo stima l'ufficio statistico dell'Ue,. Quanto alle dichiarazioni di fallimento, sono aumentate ancora per il quarto trimestre consecutivo. L'aumento è iniziato nel terzo trimestre 2021, ...I morti per Covid così aumentano anche se finalmente i contagi. Antonello Giarratano, ... Poiché la mortalità in eccesso dell'Italia (fonte) sta per fortuna declinando (2020: +17%, 2021 +... Eurostat, calano nuove imprese, Italia -5,2%, più fallimenti - Ultima Ora Le registrazioni di nuove imprese nell'eurozona sono diminuite del 2% nel secondo trimestre del 2022 rispetto al trimestre precedente. Nell'Ue hanno segnato un calo dell'1,2%. (ANSA) ...Termina in negativo l'ultima giornata della settimana per la Borsa svizzera. Al termina delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,24% a 11'128,24 punti, quello allargato SPI lo 0 ...