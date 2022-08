Europei tuffi, bronzo per Santoro-Pellacani nel sincro misto (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Matteo Santoro e Chiara Pellacani hanno conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di tuffi a Roma nella prova dei 3 metri sincro mista. I due atleti romani si confermano dunque sul podio continentale con 283.56 punti, battuti solo da Germania (294.69) e Gran Bretagna (290.76), rispettivamente oro e argento. “Sono contentissima, oggi c'erano molte aspettative su di noi perchè l'anno scorso abbiamo vinto e in più in casa c'era molta pressione – ha dichiarato Pellacani – C'è stato qualche piccolo errore rispetto alle altre coppie, però comunque non era facile saltare in questa gara e noi l'abbiamo fatto bene”. Per la 19enne romana si tratta della terza medaglia dopo l'oro nel Team Event e il terzo posto individuale nella gara dal metro di altezza. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Matteoe Chiarahanno conquistato la medaglia diaglidia Roma nella prova dei 3 metrimista. I due atleti romani si confermano dunque sul podio continentale con 283.56 punti, battuti solo da Germania (294.69) e Gran Bretagna (290.76), rispettivamente oro e argento. “Sono contentissima, oggi c'erano molte aspettative su di noi perchè l'anno scorso abbiamo vinto e in più in casa c'era molta pressione – ha dichiarato– C'è stato qualche piccolo errore rispetto alle altre coppie, però comunque non era facile saltare in questa gara e noi l'abbiamo fatto bene”. Per la 19enne romana si tratta della terza medaglia dopo l'oro nel Team Event e il terzo posto individuale nella gara dal metro di altezza. ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - fanpage : Altra splendida giornata per i colori azzurri agli Europei di Roma: Elena #Bertocchi e Chiara #Pellacani hanno vint… - giomalago : Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Ce… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Europei tuffi, bronzo per Santoro-Pellacani nel sincro misto - - StefanoFlegoTS : Forza ragazzi!!!! ?????? I triestini Cosetti e Barnaba pronti per gli europei di tuffi -