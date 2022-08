Europei nuoto Roma 2022, oro staffetta 4×100 mista: “Abbiamo dato tutto, non c’era storia” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Non c’era storia, né qui né nella 4×100 stile libero”. Così Thomas Ceccon ha commentato ai microfoni Rai la medaglia d’oro nella 4×100 mista agli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. “Fatico a stare in piedi, ho dato tutto. Sono contentissimo, è stata una bellissima staffetta”, ha aggiunto Nicolò Martinenghi, seguito da Matteo Rivolta: “Sono contento della prestazione mia e dei ragazzi. Non ero al cento per cento ma sono molto soddisfatto”. Infine Alessandro Miressi: “Sono contento, ho fatto un buon tempo. Vincere qui in casa è ancora più bello”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Non, né qui né nellastile libero”. Così Thomas Ceccon ha commentato ai microfoni Rai la medaglia d’oro nellaaglidial Foro Italico di. “Fatico a stare in piedi, ho. Sono contentissimo, è stata una bellissima”, ha aggiunto Nicolò Martinenghi, seguito da Matteo Rivolta: “Sono contento della prestazione mia e dei ragazzi. Non ero al cento per cento ma sono molto soddisfatto”. Infine Alessandro Miressi: “Sono contento, ho fatto un buon tempo. Vincere qui in casa è ancora più bello”. SportFace.

