Europei nuoto Roma 2022 | Ceccon oro nel dorso | “Gesto del silenzio? Ho ricordato a Christou che ci sono anch’io”

"Oggi dovevo solo vincere. Sapevo che Christou poteva andare forte. All'arrivo ho guardato un po' a sinistra, ho visto che era lì anche lui ma sono riuscito a chiudere avanti. Il Gesto del silenzio? L'altra volta mi ha esultato in faccia, questa volta ho voluto ricordargli che nei 100 ci sono pure io". Queste le parole che Thomas Ceccon ha pronunciato ai microfoni di Rai Sport dopo la medaglia d'oro vinta nei 100 dorso agli Europei di Roma 2022 di nuoto. L'azzurro ha preceduto di soli tre centesimi proprio il greco Christou.

