Europei nuoto | Italia spettacolare | oro nella 4x100 mista | anche Ceccon è da urlo

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Cosa c'è di meglio di un oro tra quattro amici prima di andare in vacanza? Nel segno di Thomas, che aveva appena conquistato l'oro nei 100 dorso, e si ributta subito in acqua per avviare...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 sl agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ancora medaglie per i nuotatori delle #Fiammeoro #MargheritaPanziera fa i… - CasaItaliaRadio : Europei nuoto, Italia oro nella staffetta 4×100 mista maschile ??Leggi di più su - pleccese : Europei nuoto, Italia oro nella staffetta 4×100 mista maschile ??Leggi di più su -

L'Italia chiude la giornata poi con uno splendido oro nella staffetta mista maschile 4x100 glidipiù vittoriosi di sempre. Thomas Ceccon (Fiamme Oro, dorso), Nicolò Martinenghi (rana), ...ROMA - Thomas Ceccon è medaglia d'oro nei 100 dorso aglidial Foro Italico di Roma. L'azzurro conquista un successo storico per ilitaliano trionfando in 52"21 davanti di soli tre centesimi al greco Apostolos Christou, argento in 52"24. ...Prima Ceccon nei 100 dorso, poi la staffetta mista maschile portano il totale per gli azzurri a 35 medaglie di cui 13 d'oro.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...