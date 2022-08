Europei nuoto, Italia oro nella staffetta 4×100 mista maschile (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Italia chiude con uno splendido oro nella staffetta mista maschile 4×100 gli Europei di nuoto più vittoriosi di sempre. Thomas Ceccon (Fiamme Oro, dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Matteo Rivolta (delfino) e Alessandro Miressi (Fiamme Oro, stile) hanno anche hanno fatto registrare il record dei campionati con 3’28?46. Argento alla Francia con 3’32?50, bronzo all’Austria con 3’33?28. “Desidero ringraziare questi splendidi atleti assurti a modello internazionale e fiore all’occhiello del nuoto Italiano. Il record di medaglie è un plauso ai loro sacrifici e a quelli di tecnici e dirigenti e quindi delle società: fulcro dello sport Italiano, garanzia di attività motoria che produce ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – L’chiude con uno splendido oroglidipiù vittoriosi di sempre. Thomas Ceccon (Fiamme Oro, dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Matteo Rivolta (delfino) e Alessandro Miressi (Fiamme Oro, stile) hanno anche hanno fatto registrare il record dei campionati con 3’28?46. Argento alla Francia con 3’32?50, bronzo all’Austria con 3’33?28. “Desidero ringraziare questi splendidi atleti assurti a modello internazionale e fiore all’occhiello delno. Il record di medaglie è un plauso ai loro sacrifici e a quelli di tecnici e dirigenti e quindi delle società: fulcro dello sportno, garanzia di attività motoria che produce ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 sl agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ancora medaglie per i nuotatori delle #Fiammeoro #MargheritaPanziera fa i… - TOSADORIDANIELA : RT @calciomercatoit: ?? L'#Italia DOMINA: è ORO anche nella staffetta mista maschile 4x100, per chiudere gli Europei di nuoto più vincenti d… - News24_it : Europei nuoto: Thomas Ceccon show, altre 7 medaglie per l'Italia - Agenzia ANSA -