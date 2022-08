Europei Nuoto | Italia da record chiude con 35 medaglie 13 d’oro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sicon unsensazionale per gli azzurri la rassegna di Roma. Come numero disuperato Budapest 2021 con 27

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 sl agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ancora medaglie per i nuotatori delle #Fiammeoro #MargheritaPanziera fa i… - Piergiulio58 : Pioggia di medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto. - cesare50221831 : Europei di nuoto, il medagliere | Sky Sport -

ROMA. Settima giornata deglidial Foro Italico di Roma. Era difficile immaginare un Europeo migliore di così per l'Italia. Nel giorno in cui si chiudono le gare in vasca, gli Azzurri toccano quota 52 medaglie (35 ...Buona anche la risposta del settore femminile, con cinque titoli contentali e 13 podi . Dati che possono far sorridere il movimento, ma è altrettanto chiaro che il peso specifico del successo degli ...CE nuotoCon sette medaglie, Marrit Steenbergen si unisce a un elenco illustre con Franziska van Almsick, Laure Manaudou e Sarah Sjöström. Nessuno ha avuto ...La Nazionale più forte di sempre. È quella del nuoto che ha incantato con Simona Quadarella, Thomas Ceccon, Simone Martinenghi, Margherita Panziera ...