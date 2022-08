Europei nuoto, Ceccon oro nei 100m dorso maschile (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Thomas Ceccon si laurea campione d’Europa nella finale dei 100 metri dorso. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la gara in 52”21 davanti al greco Apostolos Christou, 52”24, e il francese Yohann Ndoye Brouar, 52”95. Benedetta Pilato (Fiamme oro) conquista invece la medaglia d’argento nei 50 metri rana femminile. Oro alla lituana Ruta Meilutyte che torna a essere campionessa d’Europa. Quarto posto per l’altra azzurra Arianna Castiglioni. Leonardo Deplano agguanta l’argento della finale dei 50 metri stile libero maschile. Oro per il britannico Proud, bronzo Gkolomeev, sesto Zazzeri. Ilaria Cusinato sul podio dopo la finale dei 200 metri di farfalla femminile: quarta medaglia, e questa di bronzo, in meno di mezz’ora dall’inizio delle ultime finali in vasca degli Europei di Roma per i colori azzurri. con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Thomassi laurea campione d’Europa nella finale dei 100 metri. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la gara in 52”21 davanti al greco Apostolos Christou, 52”24, e il francese Yohann Ndoye Brouar, 52”95. Benedetta Pilato (Fiamme oro) conquista invece la medaglia d’argento nei 50 metri rana femminile. Oro alla lituana Ruta Meilutyte che torna a essere campionessa d’Europa. Quarto posto per l’altra azzurra Arianna Castiglioni. Leonardo Deplano agguanta l’argento della finale dei 50 metri stile libero. Oro per il britannico Proud, bronzo Gkolomeev, sesto Zazzeri. Ilaria Cusinato sul podio dopo la finale dei 200 metri di farfalla femminile: quarta medaglia, e questa di bronzo, in meno di mezz’ora dall’inizio delle ultime finali in vasca deglidi Roma per i colori azzurri. con ...

