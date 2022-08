Europei di Nuoto: la celebrazione del pubblico per Paltrinieri, dopo l’argento conquistato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma – Quell’incoraggiamento dei tifosi per il loro beniamino. Nonostante l’argento. Come fosse d’oro quella medaglia conquistata da Greg allo Stadio del Nuoto per le migliaia di persone accorse sugli spalti. Tantissima la festa mentre l’azzurro pluricampione mondiale ed europeo dei 1500 stile libero e non solo, si confrontava con l’amico e fortissimo Romanchuck, vicino di corsia. Fino a metà gara dominio dell’azzurro che aveva preso due metri agli avversari. Poi è arrivata la sfida solitaria tra i due (Paltrinieri e Romanchuck) e il pubblico non ha mancato di far sentire il suo incoraggiamento al campione della Nazionale Italiana accolto fuori alla presentazione della finale dallo speaker come Maradona allo Stadio San Paolo di Napoli. Ecco poi il secondo posto nella penultima giornata degli Europei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma – Quell’incoraggiamento dei tifosi per il loro beniamino. Nonostante. Come fosse d’oro quella medaglia conquistata da Greg allo Stadio delper le migliaia di persone accorse sugli spalti. Tantissima la festa mentre l’azzurro pluricampione mondiale ed europeo dei 1500 stile libero e non solo, si confrontava con l’amico e fortissimo Romanchuck, vicino di corsia. Fino a metà gara dominio dell’azzurro che aveva preso due metri agli avversari. Poi è arrivata la sfida solitaria tra i due (e Romanchuck) e ilnon ha mancato di far sentire il suo incoraggiamento al campione della Nazionale Italiana accolto fuori alla presentazione della finale dallo speaker come Maradona allo Stadio San Paolo di Napoli. Ecco poi il secondo posto nella penultima giornata degli...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - MarcomelC : Invece di mandare in onda gli spot sulle repliche di Don Matteo mandare in onda qualche spot sugli europei di atlet… - tuttologo2000 : RT @VivoLibera: Ai Campionati Europei di nuoto in corso a Roma sono assenti per ordine di Washington gli atleti russi e bielorussi, quindi… -

LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: Quadarella in finale, inizia l'atletica MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE EUROPEI 2022 Nuoto, Europei 2022: Simona Quadarella in finale con il secondo tempo nei 400 sl, con lei Antonietta Cesarano L'altra azzurra in finale questo pomeriggio sarà Antonietta Cesarano : la diciannovenne casertana compie una buona gara in rimonta negli ultimi 150 metri e stacca l'ultimo biglietto valido per la ... Nuoto: Europei, Italia in finale nella 4x100 mista maschile con il miglior tempo Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - L'Italia si qualifica per la finale della 4x100 mista maschile ai campionati europei di Roma 2022. Gli azzurri Michele Lamberti, Federico Poggio, Federico Burdisso e ... Europei, Detti e Galossi in finale nei 400 stile libero Anche le azzurre Quadarella e Cerasano si giocheranno la medaglia d'oro nei 400 sl femminili ROMA - Lorenzo Galossi e Gabriele Detti si giocheranno la medaglia d'oro nella finale dei 400 stile libero ... MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE2022L'altra azzurra in finale questo pomeriggio sarà Antonietta Cesarano : la diciannovenne casertana compie una buona gara in rimonta negli ultimi 150 metri e stacca l'ultimo biglietto valido per la ...Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - L'Italia si qualifica per la finale della 4x100 mista maschile ai campionati europei di Roma 2022. Gli azzurri Michele Lamberti, Federico Poggio, Federico Burdisso e ...Anche le azzurre Quadarella e Cerasano si giocheranno la medaglia d'oro nei 400 sl femminili ROMA - Lorenzo Galossi e Gabriele Detti si giocheranno la medaglia d'oro nella finale dei 400 stile libero ...