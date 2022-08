Europei di Beach Volley | Lupo-Ranghieri battuti dalla coppia svizzera

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Monaco – A Monaco seconda giornata deglidia Monaco, e per l’Italia è stato subito derby. Infatti in campo femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno affrontato, e battuto, l’altraazzurra formata da Reka Orsi-Toth e Sara Breidenbach. 2-1 (17-21, 21-12, 15-12) il risultato finale, al termine di una lunga battaglia. In virtù di questo successo Menegatti e Gottardi affronteranno oggi alle ore 15, per il primo posto nella pool F, le padrone di casa Borger-Sude uscite vincitricisfida contro le ucraine Baieva-Lazarenko per 2-0 (21-17, 24-22). Orsi Toth e Breidenbach, invece, sfideranno sempre domani, proprio le ucraine per il passaggio al primo turno a eliminazione diretta. In campo maschile sfida tutta italiana fra Enrico Rossi e Adrian Carambula e Davide Benzi ...