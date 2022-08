Europei di Atletica, Tortu attende il debutto nei 200: “Sono pronto” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monaco – “No, non Sono il favorito”. Filippo Tortu non ama i proclami, non è nella sua natura. Anche stavolta, alla vigilia del debutto in semifinale agli Europei di Monaco di Baviera, sceglie il low-profile, incontrando la stampa a Casa Italia Collection, nell’avveniristica BMW Welt che affaccia sul parco olimpico. Domattina, dopo le batterie dei 200 (da cui è esentato perché nella top-12 stagionale) conoscerà i suoi avversari per il turno di semifinale che scatta in serata alle 20.13, con l’obiettivo di centrare la finale del giorno dopo (venerdì). “Adesso mi sento pronto per questa distanza – conferma l’azzurro campione olimpico della 4×100 – e nonostante la delusione per non essere entrato in finale ai Mondiali, i 200 metri di Eugene mi hanno dato tanta sicurezza. Certo, non mi bruciassero ancora ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monaco – “No, nonil favorito”. Filipponon ama i proclami, non è nella sua natura. Anche stavolta, alla vigilia delin semifinale aglidi Monaco di Baviera, sceglie il low-profile, incontrando la stampa a Casa Italia Collection, nell’avveniristica BMW Welt che affaccia sul parco olimpico. Domattina, dopo le batterie dei 200 (da cui è esentato perché nella top-12 stagionale) conoscerà i suoi avversari per il turno di semifinale che scatta in serata alle 20.13, con l’obiettivo di centrare la finale del giorno dopo (venerdì). “Adesso mi sentoper questa distanza – conferma l’azzurro campione olimpico della 4×100 – e nonostante la delusione per non essere entrato in finale ai Mondiali, i 200 metri di Eugene mi hanno dato tanta sicurezza. Certo, non mi bruciassero ancora ...

