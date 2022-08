Europei ciclismo 2022, Filippo Ganna: “Sono soddisfatto, voglio il terzo Mondiale di fila” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una medaglia in più nel palmares, nonostante una gara non da mettere negli annali. Filippo Ganna non sfata il tabù degli Europei di ciclismo: dopo il secondo posto di Trento, a Monaco di Baviera l’azzurro chiude terzo nella cronometro. 8” a dividerlo dalla coppia svizzera formata da Stefan Bissegger e Stefan Kueng, con il primo che si è imposto per solamente tre decimi di secondo. ciclismo su pista, l’Europeo resta stregato per Filippo Ganna: è bronzo dietro Bissegger e Kueng Le parole dell’uomo della Ineos Grenadiers all’arrivo: “Ho fatto i valori che dovevo, quindi Sono soddisfatto. D’altra parte bisogna considerare che dopo il Tour non avevo più toccato la bici da crono, nel finale ho patito un po’ lo sforzo anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una medaglia in più nel palmares, nonostante una gara non da mettere negli annali.non sfata il tabù deglidi: dopo il secondo posto di Trento, a Monaco di Baviera l’azzurro chiudenella cronometro. 8” a dividerlo dalla coppia svizzera formata da Stefan Bissegger e Stefan Kueng, con il primo che si è imposto per solamente tre decimi di secondo.su pista, l’Europeo resta stregato per: è bronzo dietro Bissegger e Kueng Le parole dell’uomo della Ineos Grenadiers all’arrivo: “Ho fatto i valori che dovevo, quindi. D’altra parte bisogna considerare che dopo il Tour non avevo più toccato la bici da crono, nel finale ho patito un po’ lo sforzo anche ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - giomalago : Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Ce… - glooit : Ciclismo: Europei; bronzo Ganna in gara a cronometro leggi su Gloo - zazoomblog : LIVE Ciclismo cronometro Europei 2022 in DIRETTA: Ganna lotta per l’oro con gli elvetici! Bissegger in testa provvi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Europei: medaglia di bronzo per Ganna nella gara a cronometro -