Estate in diretta, Boldi sullo sfogo di De Sica sull'ostentazione social: "Cafoni? Sono d'accordo"

Il comico e amico Boldi, in collegamento con l'Estate in diretta, ha commentato lo sfogo di De Sica sull'ostentazione social delle persone Il 15 agosto 2022 Christian De Sica si è sfogato su Instagram sugli utenti che pubblicano in maniera ostentata serata in discoteca o sugli yacht in vacanza. Tema che si è discusso oggi anche all'Estate in diretta, programma condotto da Roberta Capua e Semprini su Rai 1. Ospite in collegamento della puntata del 17 agosto 2022, Massimo Boldi, comico e amico di De Sica con cui ha condiviso un'intera carriera sui cinepanettoni. "Cafoni? Sono completamente d'accordo" ha esordito così ...

