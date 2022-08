Esercitazioni militari congiunte e fronte comune contro gli Usa: cosa sta succedendo tra Cina e Russia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una è impegnata in quella che chiama «operazione speciale» da quasi 6 mesi, l’altra in Esercitazioni militari sempre più dispendiose. Entrambe, però, continuano a rafforzare i legami bilaterali in ogni settore. Come annunciato in una nota di oggi 17 agosto, il ministero della Difesa cinese provvederà a mandare presto truppe del proprio Esercito popolare di liberazione in Russia. Stando alle comunicazioni ufficiali, nonostante gli ultimi avvenimenti sull’isola di Taiwan e le condanne contro gli Stati Uniti arrivate da Mosca, non sarà altro che un ciclo di Esercitazioni congiunte con le forze russe, ma anche con India, Bielorussa e Tagikistan, da tempo programmate e regolate da un accordo di collaborazione. Il ministero cinese esclude, quindi, ogni correlazione con «l’attuale situazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una è impegnata in quella che chiama «operazione speciale» da quasi 6 mesi, l’altra insempre più dispendiose. Entrambe, però, continuano a rafforzare i legami bilaterali in ogni settore. Come annunciato in una nota di oggi 17 agosto, il ministero della Difesa cinese provvederà a mandare presto truppe del proprio Esercito popolare di liberazione in. Stando alle comunicazioni ufficiali, nonostante gli ultimi avvenimenti sull’isola di Taiwan e le condannegli Stati Uniti arrivate da Mosca, non sarà altro che un ciclo dicon le forze russe, ma anche con India, Bielorussa e Tagikistan, da tempo programmate e regolate da un accordo di collaborazione. Il ministero cinese esclude, quindi, ogni correlazione con «l’attuale situazione ...

Corriere : ?? La Cina ha annunciato che invierà i propri soldati in Russia per prendere parte a esercitazioni militari congiunte - petergomezblog : Esercitazioni militari congiunte tra Cina e Russia: Pechino invierà truppe insieme a India, Bielorussia e Tagikista… - EffeF61 : RT @ultimenotizie: Truppe dalla #Cina in #Russia per esercitazioni militari congiunte a cui parteciperanno anche militari di altri Paesi tr… - VedeleAngela : RT @ultimenotizie: Truppe dalla #Cina in #Russia per esercitazioni militari congiunte a cui parteciperanno anche militari di altri Paesi tr… - lisameyerildra1 : Ho appena letto che la Cina darà inizio ad esercitazioni militari congiunte con la Russia, tutto ad un tratto il vi… -