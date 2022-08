Emilio Fede | ecco oggi che fine ha fatto | così si mostra sui social

LucaNasir_33 : Ma se è più aziendalista di Emilio Fede - giandoserrao : Di fatto Conte su La stampa ammette che Di Battista sta a Putin come Emilio Fede stava a Berlusconi - EugenioGangale : RT @5Selector: Fede 'La vera storia di Berlusconi è mafia, mafia, mafia'. E se lo dice Emilio..... #Berlusconi #MAFIA #Ferragosto #Dalla… - SPrivoli : RT @5Selector: Fede 'La vera storia di Berlusconi è mafia, mafia, mafia'. E se lo dice Emilio..... #Berlusconi #MAFIA #Ferragosto #Dalla… - sarotwist : RT @5Selector: Fede 'La vera storia di Berlusconi è mafia, mafia, mafia'. E se lo dice Emilio..... #Berlusconi #MAFIA #Ferragosto #Dalla… -

il Democratico

... 12 agosto 2022, padreSpinelli si è spento, dopo anni di malattia e acciacchi. Un lutto che ... non ha smesso di essere un fervente esempio di carità e. La sua semplicità e i suoi ...Vi raccontiamo cos'è successo!, la sua decisione ha colpito tutti: nessuno se lo sarebbe aspettato Dovete sapere che più di due mesi fa, l'ex direttore del Tg4 è tornato in televisione. ... “La mia pensione non mi basta” Emilio Fede purtroppo è finito così | Ecco come sta Il funerale di padre Emilio Spinelli, missionario amato a Cassina e Cernusco, è stata l'occasione per un accorato addio dalla comunità.Emilio Fede ha ricevuto una proposta inaspettata che lo ha spinto a prendere una decisione: sapete cosa ha fatto Incredibile!