Elon Musk | l’annuncio scherzoso? su Twitter | «Comprerò il Manchester United»

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo il capitolo, potrebbe aprirsi quello delha annunciato sul suo profilo social che comprerà la squadra di calcio della città britannica, attualmente di proprietà della famiglia di imprenditori americani Glazer. L’uomo più ricco del mondo non ha fornito ulteriori dettagli, e non è chiaro se si tratti dell’ennesimo tweet irriverente o sesia sul serio intenzionato all’acquisto del team.è arrivato dopo una serie di tweet nei quali il Ceo della Tesla parlava della sua appartenenza politica: «Per essere chiari, sostengo la sinistra del partito repubblicano e la destra di quello democratico. Inoltre sto comprando il. Prego!». La gestione del ...

