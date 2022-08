Elon Musk | “Compro il Manchester United” Ma poi smentisce

(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) –annuncia su Twitter di voler comprare il, di proprietà della famiglia Glazer dal 2005, per poi smentirsi. “Per essere chiaro – ha scritto l’amministratore delegato di Tesla in un tweet postato a tarda notte, nel quale si è soffermato scherzando sulle proprie preferenze politiche – sostengo l’ala sinistra del Partito Repubblicano e l’ala destra di quello Democratico! Inoltre sto acquistando il. Prego”. In breve tempo il tweet ha ottenuto 36mila risposte e 200mila like. Qualche ora dopo, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse serio ha twittato: “No, si tratta di una battuta di lunga data su Twitter. Nonnessuna squadra sportiva”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

