Elon Musk acquista il Manchester United | l’annuncio scatena i Red Devils | poi la smentita

(Di mercoledì 17 agosto 2022) E’ sempre più polveriera al. L’inizio di stagione dei Redè stato drammatico, la squadra di ten Hag si trova all’ultimo posto della classifica. Le prime due giornate sono state da dimenticare, Cristiano Ronaldo e compagni non sono riusciti a conquistare punti contro squadre in lotta per la salvezza. A tenere banco è anche il caso che riguarda il portoghese, sempre più in rottura con tifosi, compagni e allenatore., il miliardario amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha annunciato l’acquisto del. “Inoltre, sto comprando il”. Questo il tweet, pubblicato nella notte italiana. Poi la: “no, è un vecchio scherzo. Non compro nessuna squadra ...

GoalItalia : Elon Musk la spara grossa: 'Voglio comprare il Manchester United' ?? - CalcioWeb : #ElonMusk acquista il #ManchesterUnited? Il tweet nella notte italiana e la smentita - MilanoFinanza : Elon Musk non comprerà il Manchester United, era solo uno scherzo su Twitter - lredl3_ : Elon Musk ha negato l'informazione che intende acquisire la squadra di calcio del Manchester United. “No, questa… - lredl3_ : Elon Musk acquista la squadra di calcio del Manchester United. Lo ha annunciato su Twitter. La squadra di calcio è… -

Non è nuovoad "annunci - bomba" su 'Twitter'. L'amministratore delegato di Tesla e Space X , nelle ultime ore, è tornato al centro dell'attenzione con un nuovo tweet, in cui ha annunciato l'intenzione ..., in un tweet di follow - up circa 4 ore e mezza dopo, quando un follower gli ha chiesto se fosse serio nell'annuncio di acquisizione del Manchester United, ha risposto: 'No, e' uno scherzo ...E’ sempre più polveriera al Manchester United. L’inizio di stagione dei Red Devils è stato veramente drammatico, la squadra di ten Hag si trova all’ultimo posto della classifica. Le prime due giornate ...Il ceo di Tesla smentisce l'acquisizione della squadra inglese rispondendo a un utente sul social media. Come per la privatizzazione di Tesla nel 2018, si trattava solo di uno scherzo ...