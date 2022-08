Elogio di Piero Angela e del suo impeccabile stile

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sabato 13 agosto è morto a 93 anni. Senza timore di smentita il più longevo, popolare e amato giornalista e divulgatore scientifico italiano. Un personaggio così trasversalmente apprezzato, come capita raramente, che la quantità di messaggi carichi di sincero affetto che hanno accompagnato la notizia della sua scomparsa è stata enorme e piena di ricordi personali, come verso qualcuno che si conosceva bene. Parafrasando ciò che qualcuno ha scritto su Twitter “Se a 12 anni la sera dopo cena non rimanevi incollato allo schermo per guardare Superquark, il Pianeta dei Dinosauri o La Macchina Meravigliosa, oggi che persona sei?”. Sul ruolo cheha avuto nel raccontare la storia, la natura, la scienza e, per riassumere il tutto in una parola sola, la cultura, a questo paese è stato giustamente ...