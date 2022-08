Elezioni, una sintesi dei programmi sul lavoro – il centrodestra e il solito difetto degli slogan (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mentre pubblicavo il post su Forza Italia, veniva reso pubblico l’Accordo per un governo di centrodestra, siglato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Si tratta di una sintesi dei 15 punti cardine del programma di governo, che risente del solito difetto di essere un insieme di slogan, senza precisa indicazione di come gli obiettivi possano essere raggiunti e di come mai né Forza Italia (al governo negli ultimi 516 giorni e prima per 8 anni), né la Lega (al governo dal 2018) non lo abbiano fatto prima. Da sottolineare che la Lega ha poi pubblicato un proprio programma (di ben 200 pagine), al cui approfondimento si rinvia a una prossima puntata. Ricordo che si tratta di un’analisi limitata alle sole idee relative al marcato del lavoro e che queste vengono raggruppate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mentre pubblicavo il post su Forza Italia, veniva reso pubblico l’Accordo per un governo di, siglato da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Si tratta di unadei 15 punti cardine del programma di governo, che risente deldi essere un insieme di, senza precisa indicazione di come gli obiettivi possano essere raggiunti e di come mai né Forza Italia (al governo negli ultimi 516 giorni e prima per 8 anni), né la Lega (al governo dal 2018) non lo abbiano fatto prima. Da sottolineare che la Lega ha poi pubblicato un proprio programma (di ben 200 pagine), al cui approfondimento si rinvia a una prossima puntata. Ricordo che si tratta di un’analisi limitata alle sole idee relative al marcato dele che queste vengono raggruppate ...

