Elezioni | Renda giovani Assolombarda | Intervenire in modo strutturale su capitoli sociali ed economici

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Milano, 17 ago. (Labitalia) - "Gli auspici per il nuovo governo sono diversi, viviamo un periodo molto complesso dove la necessità diinsu importantiedrappresenta una necessità sia per risolvere problemi contingenti che, a mio avviso, per mettere in sicurezza la tenuta generale del Paese nei prossimi anni". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Paul, presidente deiimprenditori di, l'associazione aderente a Confindustria delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, e ceo di Spartan Tech, start up milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni blockchain ad alta efficienza e caratterizzate da un'importante ...

Il Partito Democratico punta invece forte sulla scuola per le prossime elezioni. "Io da presidente ... la gratuità dei bus e dei libri di testo, un piano di edilizia scolastica che riguarda gli edifici ... Il programma del Partito Democratico per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, intitolato 'Insieme per un'Italia democratica e progressista' prevede interventi per imprese e delle famiglie a difesa del pianeta e del clima e... Il prossimo 25 settembre gli italiani saranno chiamati a eleggere il nuovo governo che si insedierà al posto dell'esecutivo guidato da Mario Draghi.