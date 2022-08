Elezioni politiche: un altro consigliere regionale pugliese del gruppo Pd attacca le scelte per le candidature Mazzarano dopo Amati (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ieri era stato Fabiano Amati a definire invotabili le scelte Pd. Oggi è la volta di un altro consigliere regionale pugliese del gruppo del partito democratico. Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia: dopo il 25 ci sarà il 26 settembre e da quel giorno qualcuno dovrà render conto di scelte così gravi da rendere difficile persino la partecipazione alla campagna elettorale. Le liste del Pd, prima di essere invotabili, sono inguardabili. La scelta di imporre cinque capilista di soli uomini è retrograda, antimoderna, tipica delle forze politiche conservatrici della peggiore specie. Questa decisione allontanerà dal Pd ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ieri era stato Fabianoa definire invotabili lePd. Oggi è la volta di undeldel partito democratico. Di seguito un comunicato diffuso da Micheledella Puglia:il 25 ci sarà il 26 settembre e da quel giorno qualcuno dovrà render conto dicosì gravi da rendere difficile persino la partecipazione alla campagna elettorale. Le liste del Pd, prima di essere invotabili, sono inguardabili. La scelta di imporre cinque capilista di soli uomini è retrograda, antimoderna, tipica delle forzeconservatrici della peggiore specie. Questa decisione allontanerà dal Pd ...

