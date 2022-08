Elezioni politiche, Di Maio: “Salvini farà cadere Meloni dopo un anno” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Oggi Berlusconi è gregario di uno schieramento diventato sempre più di destra. Meloni e Salvini sono sempre più estremisti, sono amici di Orban”. Così a La7 Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico. “Salvini farà di tutto per far cadere la Meloni dopo un anno, e Berlusconi non è dissimile”, profetizza quindi Di Maio, che continua: “La coalizione guidata da Meloni dice che vuole rinegoziare il Pnrr: questo vuol dire isolarci dall’Europa”. Conte si definisce progressista? “Conte si definisce a seconda delle stagioni, lo conosciamo… Credo che la nostra sia una coalizione progressista, di cui noi rappresentiamo la parte moderata”. Con il listino di Conte “saranno fatti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Oggi Berlusconi è gregario di uno schieramento diventato sempre più di destra.sono sempre più estremisti, sono amici di Orban”. Così a La7 Luigi Di, leader di Impegno Civico. “di tutto per farlaun, e Berlusconi non è dissimile”, profetizza quindi Di, che continua: “La coalizione guidata dadice che vuole rinegoziare il Pnrr: questo vuol dire isolarci dall’Europa”. Conte si definisce progressista? “Conte si definisce a seconda delle stagioni, lo conosciamo… Credo che la nostra sia una coalizione progressista, di cui noi rappresentiamo la parte moderata”. Con il listino di Conte “sarfatti ...

Mov5Stelle : Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di auto… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Dato record per le parlamentarie M5s per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre: alla cons… - AngeloPane2 : RT @fratotolo2: #Bassetti: “Io ho ampia documentazione del fatto che non ho mai chiesto un seggio per le prossime elezioni politiche” Scus… - TgLa7 : .@ProfMBassetti: «Io non sarò candidato alle elezioni politiche» #LaCorsaAlVoto -