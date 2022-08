Elezioni, Meloni attacca di nuovo il reddito di cittadinanza: “Risorse andavano usate per aiutare le imprese ad assumere” (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni torna ad attaccare, in un video su Facebook dal titolo ‘Pronti a combattere la povertà investendo sul lavoro‘, il reddito di cittadinanza rilanciando la proposta del proprio partito. Secondo Meloni, il reddito “ha fallito come strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita, e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro”, piuttosto, dice ancora nel video, “le Risorse per le politiche attive andavano usate per aiutare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) “Ildiè stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l’anno”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgiatorna adre, in un video su Facebook dal titolo ‘Pronti a combattere la povertà investendo sul lavoro‘, ildirilanciando la proposta del proprio partito. Secondo, il“ha fallito come strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita, e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro”, piuttosto, dice ancora nel video, “leper le politiche attiveperle ...

