Elezioni, Letta: "Destra No Vax". Berlusconi: "Sentenze di assoluzione siano inappellabili". Anm: "Ipotesi bocciata dalla Consulta". Fratoianni: "Ilaria Cucchi candidata a Firenze"

Il Cavaliere sui dem: «Il loro programma è quello di un partito che sa di andare verso la sconfitta». Crisanti attacca il capo del Carroccio: «Con Salvini al Governo 300mila morti di Covid al posto di 140mila». La leader di FdI inizia la campagna elettorale da Ancona il 23 agosto

