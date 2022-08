Elezioni, Letta: «Crisanti? A destra cultura no vax, con Meloni e Salvini quanti morti Covid in più?». Berlusconi: assoluzioni siano inappellabili (Di mercoledì 17 agosto 2022) Elezioni politiche 2022, il voto si avvicina e la battaglia tra i partiti e le coalizioni si fa sempre più serrata. L'esigenza di rinnovamento, rivendicata da Enrico Letta, e il taglio dei... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 17 agosto 2022)politiche 2022, il voto si avvicina e la battaglia tra i partiti e le coalizioni si fa sempreserrata. L'esigenza di rinnovamento, rivendicata da Enrico, e il taglio dei...

CarloCalenda : Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impo… - fattoquotidiano : Il bene più prezioso, in tempo di elezioni, è un bel paracadute - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Gimmi52296693 : Siamo sicure vhe Letta vohlia vincere le elezioni? A me non sembra! - Cappelletti1977 : RT @CarloCalenda: Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impostare… -