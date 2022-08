Elezioni, Di Maio “Impegno per il tetto al prezzo del gas” (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri i prezzi del gas hanno toccato un nuovo massimo a 250 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, per poi stabilizzarsi a 223. Siamo passati dai circa 84 euro di inizio luglio agli oltre 190 nei primi di agosto per superare i 200 in questi giorni. Stiamo parlando di prezzi 10 volte quelli medi degli ultimi 5 anni. Le conseguenze in bolletta per i cittadini e le imprese rischiano di essere pesantissime quest'autunno”. Così su Facebook il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio.“La priorità del nostro Paese deve essere la battaglia per il tetto massimo al prezzo del gas, unico modo per calmierare stabilmente i prezzi. Contemporaneamente dobbiamo agire subito per diminuire le bollette energetiche, per azzerare l'IVA sui beni di prima necessità (pane, pasta, farmaci) e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri i prezzi del gas hanno toccato un nuovo massimo a 250 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, per poi stabilizzarsi a 223. Siamo passati dai circa 84 euro di inizio luglio agli oltre 190 nei primi di agosto per superare i 200 in questi giorni. Stiamo parlando di prezzi 10 volte quelli medi degli ultimi 5 anni. Le conseguenze in bolletta per i cittadini e le imprese rischiano di essere pesantissime quest'autunno”. Così su Facebook il ministro degli Esteri e leader diCivico, Luigi Di.“La priorità del nostro Paese deve essere la battaglia per ilmassimo aldel gas, unico modo per calmierare stabilmente i prezzi. Contemporaneamente dobbiamo agire subito per diminuire le bollette energetiche, per azzerare l'IVA sui beni di prima necessità (pane, pasta, farmaci) e ...

