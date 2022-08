Elezioni, da Rocco Casalino (M5S) a Luca Morisi (Lega) Ecco chi sono i più importanti spin doctor italiani (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lo spin doctor è il consulente che ha il compito di “far girare” (to spin) per il verso giusto una campagna elettorale: un esempio ormai storico di spin doctor italiano è stato Luigi Crespi per la campagna di Silvio Berlusconi nel 2001... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 17 agosto 2022) Loè il consulente che ha il compito di “far girare” (to) per il verso giusto una campagna elettorale: un esempio ormai storico diitaliano è stato Luigi Crespi per la campagna di Silvio Berlusconi nel 2001... Segui su affar.it

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Elezioni, da Rocco Casalino a Luca Morisi: chi sono gli spin doctor italiani - Affaritaliani : Elezioni, da Rocco Casalino a Luca Morisi: chi sono gli spin doctor italiani - carusoantonio78 : @DebAttanasio @ummiririnenti Con la Legge 22 novembre 1925 n. 2125 per la prima volta nell'Italia Unita venne allar… - rocco_lerose : @RoyDeVita @rulajebreal Weinstein ( personaggio negativo e sicuramnete sgadevole) non è stato uno dei peggiori dit… - rocco_lando : RT @SMaurizi: 2. l'inchiesta di Bloomberg fa capire come uno dei sistemi più semplici di influenzare elezioni da parte di un agente interno… -