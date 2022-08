Elezioni | Crisanti Pd | Meloni? ' Sforzo per smarcarsi da fascismo | spero in buona fede'

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - "Lasta facendo unoimportante perdall'eredità delper il bene dell'Italia che lo faccia in". Così il virologo Andrea, candidato per il Partito democratico, ospite di 'Agorà Estate' su Rai3.

Adnkronos : #Elezioni2022, #Renzi attacca #Letta e #Crisanti. - Open_gol : Il professore di Padova risponde a Salvini: «Io televirologo? Lui è un telemistificatore» - Bluedevice99 : RT @AStramezzi: Almeno è uno dei meno peggio, tra le ViroStar, che ogni tanto ha avuto il coraggio di dire la verità Andrea Crisanti candi… - eldavide77_2 : RT @stemolinaradio: #Crisanti(PD): 'bisogna spiegare che le tasse hanno un valore sociale'. A parte che suona come 'le tasse? Sono belliss… - g_zerbato : RT @stemolinaradio: #Crisanti(PD): 'bisogna spiegare che le tasse hanno un valore sociale'. A parte che suona come 'le tasse? Sono belliss… -

• Intervista a: "Io candidato Ora servono i tecnici per uscire dall'emergenza. ... Segui le ultime notizie sui protagonisti, i partiti e i sondaggi politici nel nostro Speciale......: 'Bassetti è una brava persona, non commento le sue scelte. Penso però che chi ambisce a fare il ministro con un ruolo tecnico debba mettersi in gioco e cercare i voti '. Covid...Candidatura Crisanti Candidatura Crisanti. Fa discutere l’inserimento nelle liste del PD del microbiologo Andrea Crisanti. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, è intervenuto sul te ...Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - Nelle parole di Mattero Renzi "c'è ignoranza scientifica e opportunismo". Così il virologo Andrea Crisanti, candidato per il Partito democratico, ospite ...